Результативная встреча «Барселоны» и «Виктории» в видеообзоре матча Лиги Чемпионов

«Барселона» обыграла чешскую «Викторию Пльзень» на чужом поле в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов 4:2. Встреча состоялась вчера, 1 ноября.

На 6-й минуте защитник «Барселоны» Маркос Алонсо открыл счёт, добив мяч в ворота, находясь во вратарской площади (1:0). На 44-й был отменён гол нападающего испанцев Феррана Торреса, однако после видеопросмотра гол был засчитан (2:0).

На 51-й минуте с пенальти игрок «Виктории» Томаш Хоры отыграл один мяч (2:1). На 54-й минуте Ферран Торрес оформил дубль (3:1). На 63-й минуте встречи Хоры также забил свой второй мяч (3:2). На 75-й минуте Пабло Торре установил окончательный счёт — 4:2, забив свой первый гол за «Барселону».

«Барселона» заняла третье место в группе, набрав семь очков, каталонская команда сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Виктория Пльзень» заняла последнее место в группе, не набрав ни одного очка.