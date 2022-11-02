Тренер сборной России: Соболев много работает на команду, он сильно прибавил

Тренер сборной России по футболу Юрий Никифоров оценил игру нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в текущем сезоне и сравнил её с выступлениями игроков других команд.
«Мне очень нравится, как сейчас работает и относится к делу Соболев, он сильно прибавил. Молодец, дай бог, чтобы он так и дальше продолжал. Очень много работает на команду, это большой плюс. Понятно, что в «Зените» есть очень хорошие бразильцы, как и наши ребята — Кузяев, Караваев. Молодых игроков пофамильно не хотел бы выделять, хотя очень много хороших ребят в «Крыльях», «Локомотиве», ЦСКА.
Чалов и Сычевой? Сычевой — молодец, забивает практически в каждой игре. То же самое и Чалов. Но мне сейчас нравятся действия Соболева, то, как он вырос, какой огромный объём работы выполняет на поле, ассистирует, забивает. В последних двух турах не отличился, но ничего страшного, он работает на команду. Я выделю его», — цитирует Никифорова «РБ Спорт».
Соболев забил девять голов и сделал семь голевых передач в 18 матчах РПЛ и Кубка России в текущем сезоне.
- 2 ноября 2022
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