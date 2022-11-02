Божович: надо принять как факт, что «Зенит» будет становиться чемпионом ещё много лет

Бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и других российских клубов Миодраг Божович оценил выступления петербургского «Зенита» в текущем сезоне РПЛ и работу главного тренера петербуржцев Сергея Семака.

«Конечно, не удивляет, что «Зенит», скорее всего, вновь станет чемпионом России. Кого это вообще может удивить? Никого! У них лучшая команда, лучшие иностранцы, больше всех денег. Ни у кого не должно быть сомнений, что они станут чемпионами. Это надо принять как факт.



Сколько ещё лет они будут доминировать? Сколько угодно! Они тратят больше всех денег. Ещё очень много лет «Зенит» будет становиться чемпионом России.



Не согласен, что почти любой тренер справился бы с работой в «Зените» так же, как Семак, учитывая их нынешний состав. Тренер всегда может облажаться, в любой команде. А Сергей очень хорошо разбирается в футболе — знает, как находить подход к игрокам», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

«Зенит» под руководством Семака занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайших преследователей на семь очков. Петербургский клуб выигрывал чемпионат России уже четыре сезона подряд.