В CAS назвали дату рассмотрения апелляций российских футбольных клубов к ФИФА

В Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне назначили дату рассмотрения апелляции от восьми российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) продлить разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими командами до июня 2023 года.

Как отмечается на официальном сайте CAS, слушания по этому делу пройдут в понедельник, 21 ноября текущего года.

Напомним, в список команд, подавших протесты, вошли: петербургский «Зенит», московские «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», а также «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и казанский «Рубин».



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