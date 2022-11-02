В CAS назвали дату рассмотрения апелляций российских футбольных клубов к ФИФА

В Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне назначили дату рассмотрения апелляции от восьми российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) продлить разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими командами до июня 2023 года.
Как отмечается на официальном сайте CAS, слушания по этому делу пройдут в понедельник, 21 ноября текущего года.
Напомним, в список команд, подавших протесты, вошли: петербургский «Зенит», московские «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», а также «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и казанский «Рубин».
2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в текущем сезоне не смогут принять участия в еврокубках и Лиге наций УЕФА.
ФИФА хочет облегчить участие трансгендеров в женском футболе.
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