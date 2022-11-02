«Триггером был спартаковский тренер». Помощник Федотова вспомнил о стычке с Тедеско

Помощник главного тренера ЦСКА Радик Ямлиханов поделился воспоминаниями о перепалке тренерского штаба «Сочи» с бывшим наставником «Спартака» Доменико Тедеско. Во время одного из матчей между представителями команд произошёл конфликт. Напомним, ранее Ямлиханов входил в тренерский штаб Владимира Федотова в «Сочи».
«Опять же, триггером был не Владимир Валентинович Федотов, а спартаковский тренер. Никого не обеляю и не выгораживаю — углубитесь, как всё было на самом деле. Провокации, крики, претензии. Наш штаб не позволял себе подобного поведения просто так, это просто ответная реакция. Может, эмоциональная, грубая. Но это тоже перекладывание и раздувание, когда тебя делают крайним.
Безусловно, важно держать себя в рамках. Но когда сталкиваешься с провокациями, с людьми, которые специально тебя заводят…» — приводит слова Ямлиханова Sport24.
- 2 ноября 2022
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