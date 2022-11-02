Льорис: отсутствие Погба на ЧМ-2022 — большая потеря для сборной Франции

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льорис высказался о пропуске чемпионата мира 2022 в Катаре французским полузащитником «Ювентуса» Полем Погба.
«Я надеялся увидеть его снова в составе сборной. Поль — очень важный игрок для команды. Он страдает из-за травм уже несколько месяцев, а также мало играл в прошлом сезоне. Конечно, его отсутствие — большая потеря для нас. Теперь тренеру предстоит сделать сложный выбор. Когда ты приступаешь к турниру, ты должен быть уверен во всех выбранных игроках», — приводит слова Льориса L'Equipe.
Напомним, 29-летний французский футболист ещё ни разу не выходил на поле в официальных матчах в этом сезоне из-за травмы мениска и проведённой операции. В конце октября Погба получил мышечное повреждение бедра. Позже агент игрока сообщила, что Погба не сыграет на ЧМ-2022.
- 2 ноября 2022
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