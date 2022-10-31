Поль Погба не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы

Агент Рафаэла Пимента, представитель французского полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, сообщила, что футболист не сыграет за сборную Франции на чемпионате мира 2022 года.



«Поль хотел вернуться как можно скорее, но он должен набраться терпения, усердно работать в эти непростые времена и сделать всё возможное, чтобы ускорить своё возвращение для болельщиков и команды», — приводит слова Пименты Téléfoot.

Напомним, 29-летний французский футболист ещё ни разу не выходил на поле в официальных матчах в этом сезоне из-за травмы мениска и проведённой операции. Накануне Погба получил мышечное повреждение бедра.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующие победители турнира сыграют в одной группе с Австралией, Данией и Тунисом.