Павар посвятил гол в ворота «Интера» погибшему рэперу Takeoff. Фанаты не поняли жеста

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар посвятил гол в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (2:0) рэперу Takeoff из группы Migos, убитому в ночь на 1 ноября.
После гола Павар продемонстрировал движение «дэб», а именно спрятал лицо в согнутом локте и поднял вторую руку. Многие болельщики не оценили жест французского футболиста.
«Я хочу развидеть этот «дэб» Павара», — написал один из пользователей соцсетей.
«Люблю «Баварию», но Павар, демонстрирующий «дэб» в 2022 году, заставил меня бросить всё и стать фанатом дортмундской «Боруссии», — поддержал другой болельщик.
Позже стало известно, что жест Павара был данью уважения рэперу Takeoff. Напомним, 28-летний исполнитель был застрелен в боулинге в Хьюстоне, штат Техас (США). Группа Migos, в состав которой входил рэпер, была одним из популяризаторов движения «дэб» и выпустила трек под названием Look At My Dab.
- 2 ноября 2022
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