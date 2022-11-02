Фото: болельщики «Спортинга» светили лазерной указкой в лицо нападающему «Айнтрахта»

Болельщики лиссабонского «Спортинга» светили лазерной указкой в лицо нападающему «Айнтрахта» Даити Камаде во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который проходил в Португалии (1:2).

На 59-й минуте был назначен пенальти после спорного эпизода с попаданием мяча в руку защитника лиссабонцев Себастьяна Коатеса. Японский нападающий «Айнтрахта» Даити Камада подошёл к точке для того, чтобы реализовать назначенный удар. В этот момент болельщики хозяев начали светить в лицо футболисту зелёной лазерной указкой. Камада отреагировал на помеху улыбкой и реализовал свою попытку, сравняв счёт в матче. Позднее немецкая команда забила второй гол и одержала победу в матче.

Этот результат позволил «Айнтрахту» занять второе место в группе и выйти в плей-офф. «Спортинг» примет участие в розыгрыше Лиги Европы.