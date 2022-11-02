Экс-игрок «Амкара»: ЦСКА украл у нас победу в Кубке России. Мы были как бесправная Золушка

Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов отреагировал на слова экс-наставника пермской команды Миодрага Божовича. Ранее специалист заявил, что ЦСКА во главе с Евгением Гинером украл у «Амкара» победу в Кубке России в 2008 году. Также Божович заявил, что Валерий Газзаев, возглавлявший тогда армейцев, хорошо работал с судьями. Попов согласился со словами своего бывшего тренера.

«Правильно сказал Божович, что Газзаев и Гинер украли у нас Кубок, потому что Жо забил гол из вне игры! Это было понятно всем, кроме московских функционеров. Победа была украдена. Плюс они при жеребьёвке сразу решили, что будут бить пенальти около болельщиков ЦСКА. Нам не оставили никакого выбора, мы были как бесправная Золушка. У ЦСКА не было шансов у нас выиграть, они это сделали только с помощью судьи!

Божович сказал, что Газзаев хорошо работает с судьями? Мало того, что он хорошо с ними работает — там ещё был момент, когда Вагнер Лав, лёжа, бутсой мне рассёк всю голову, а арбитр этого даже не заметил! Лав ударил меня шипами. Это был явный фол на красную карточку. Я с перемотанной головой играл.

Понятно, кто работал с судьями. Мы с ними не работали — нас весь сезон душили. Мы в тройку не могли залезть, потому что из Москвы была команда, что никакого «Амкара», а третьим будет «Динамо». Шансов у «Амкара» не было ни на чемпионство, ни на что, но мы на него и не претендовали. Нас не пустили в медали», — приводит слова Попова Legalbet.