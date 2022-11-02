Защитница «Локомотива»: женский Евро-2022 повлиял и на чемпионат России

Футболистка «Локомотива» Мария Галай в своей авторской колонке рассказала о том, как женский чемпионат Европы 2022 года увеличил аудиторию женского чемпионата России.



«В этом году сильно повлиял чемпионат Европы по футболу и то, что его показывали на нашем ТВ в прямом эфире. Многие мои знакомые смотрели его с большим интересом, обсуждали матчи. Евро круто разошёлся, даже с учётом того, что мы в нём не участвовали. После турнира больше людей стало приходить и на наши внутренние матчи», — написала Галай в своей авторской колонке.

Галай выступает за московский «Локомотив» с 2021 года. Ранее Галай играла за омский «Иртыш», «Звезду-2005» и «Минск». С 2017 года футболистка вызывается в женскую сборную России.