Рианчо: я не знаю, кто такой Божович и почему он назвал себя легендой российского футбола

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова Миодрага Божовича, который назвал себя легендой российского футбола и жёстко раскритиковал других иностранных тренеров, работавших в РПЛ.
«Я не знаю, кто такой Божович и почему он назвал себя легендой российского футбола. Для меня легенды — это те, кто оставил огромный след в футболе, воспитал великих игроков. Бердыев, Романцев, Сёмин. Но из них я хорошо знаю только Бердыева, я работал с ним в «Рубине». Уверен, Курбан войдёт в историю российского футбола, потому что он обыграл в Испании великую «Барселону», в которой играл Месси», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».
Напомним, Божович работал в «Амкаре», «Москве», «Динамо», «Ростове», «Локомотиве», тульском «Арсенале» и «Крыльях Советов».
- 2 ноября 2022
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