Черевченко опроверг информацию, что является претендентом на пост главного тренера «Сочи»
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Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал информацию, что он является претендентом на пост главного тренера «Сочи». Игорь Черевченко работал в московском «Локомотиве», тульском «Арсенале» и «Химках». В настоящий момент специалист не работает ни в одном из клубов.
«Из «Сочи» со мной никто не связывался. У меня есть предложения по работе, но надо разговаривать. Это зарубежные клубы», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее появилась информация, что «Сочи» уволил главного тренера команды Вадима Гаранина перед матчем с московским «Спартаком». Сочинский клуб занимает девятое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 21 очко после 15 сыгранных туров.
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