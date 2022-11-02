Луис Энрике может сменить Симеоне в «Атлетико» после чемпионата мира — 2022

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике может сменить Диего Симеоне в «Атлетико» по окончании чемпионата мира 2022 года, сообщает YouTube-канал El Chiringuito.
Отмечается, что руководство «матрасников» связывалось с Энрике, чтобы оценить ситуацию. Тренер покинет сборную Испании после чемпионата мира и готов вернуться к клубной деятельности.
Проблемой может стать контракт Симеоне, который заканчивается в 2024 году. «Атлетико» придётся заплатить крупную неустойку в размере € 14 млн, если они захотят расстаться с аргентинцем досрочно. В свою очередь, Энрике достанется «Атлетико» совершенно бесплатно. Самым вероятным сменщиком на посту тренера сборной Испании может стать Марселино Гарсия Тораль.
Какие футболисты Ла Лиги всю карьеру провели в одном клубе?
- 2 ноября 2022
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