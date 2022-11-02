Карвальял возглавил «Сельту»
Поделиться
Новым главным тренером «Сельты» стал Карлуш Карвальял. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Специалист заключил контракт до 2024 года.
Предыдущим местом работы португальского специалиста был «Аль-Вахда» из ОАЭ. До этого специалист работал в «Риу Аве», «Браге», «Шеффилд Уэнсдей», «Суонси Сити», «Бешикташе», клубе «Истанбул Башакшехир» и ещё в нескольких командах.
После 12 туров туров «Сельта» занимает 16-е место в Ла Лиге. Команда набрала 11 очков. Лидирует в национальном первенстве «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 32 очка. «Барселона» (31) — на втором месте.
«Альмерия» обыграла «Сельту», Вейга забил сумасшедший гол:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Новость по темеКарвальял станет новым главным тренером «Сельты»
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
20:58
-
20:54
-
20:40
-
20:34
-
20:31
-
20:22
-
20:22
-
20:14
-
20:09
-
20:01
-
20:00
-
19:54
-
19:48
-
19:44
-
19:41
-
19:36
-
19:35
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
18:54
-
18:45
-
18:35
-
18:31
-
18:30
-
18:17
-
18:06
-
17:55
-
17:50
-
17:40
-
17:26
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
17:00
Партнерский контент