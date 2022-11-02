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«МЮ» объявил о проведении товарищеского матча с «Бетисом» во время зимней паузы на ЧМ

«МЮ» объявил о проведении товарищеского матча с «Бетисом» во время зимней паузы на ЧМ
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«Манчестер Юнайтед» объявил о своём втором сопернике, с которым сыграет во время зимней паузы на чемпионат мира. Как сообщает официальный сайт клуба, «красные дьяволы» 10 декабря встретятся с «Бетисом». Ранее было объявлено, что 7 декабря манкунианцы сыграют с «Кадисом».

«Мы рады, что во время нашего пребывания на юге Испании мы организовали ещё один матч с высококлассным соперником. Эти матчи помогут убедиться, что вся наша команда готова к возобновлению клубного футбола после чемпионата мира, поскольку мы надеемся сохранить позитивный импульс во второй половине чемпионата.

Недельный тренировочный сбор и матчи с «Кадисом» и «Бетисом» также дадут возможность некоторым из наших молодых игроков почувствовать, каково тренироваться в основной команде, а также сыграть с командами из Ла Лиги», — приводит слова директора «Манчестер Юнайтед» Джона Мертоу официальный сайт.

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