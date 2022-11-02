Артета прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к его назначению на должность наставника в будущем.
«Я очень счастлив. Горжусь тем, что нахожусь там, где я есть. Думаю, что сейчас у «Барселоны» действительно хороший путь. У них есть феноменальный тренер, который является настоящей легендой клуба и улучшил всё вокруг, необходимо относиться к нему с большим уважением», — приводит слова Артеты Goal.
40-летний испанец тренирует «Арсенал» с декабря 2019 года, ранее он работал помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» (2016–2019). Под руководством Артеты «канониры» идут на первом месте в текущем сезоне английской Премьер-лиги, набрав 31 очко после 12 встреч.
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