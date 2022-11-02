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Каррагер: думаю, в конце сезона «Ливерпуль» окажется в топ-4

Каррагер: думаю, в конце сезона «Ливерпуль» окажется в топ-4
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением, какие команды английской Премьер-лиги смогут занять первые четыре места чемпионата, гарантирующие выступление в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Думаю, клубы северного Лондона будут активными участниками борьбы за топ-4. Мне нравится смотреть, как играет «Арсенал», это практически моя самая любимая команда в этом сезоне. Считаю, что «Ливерпуль» опередит «Челси» в борьбе за топ-4, также там будут «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ман Сити».

Это будет самый настоящий бой, который продолжится до конца сезона. Но я действительно думаю, что «Ливерпуль» окажется в этой четвёрке. Во второй половине сезона в какой-то момент мы должны будем увидеть «Ливерпуль» образца прошлого сезона. И когда это произойдёт, то коснётся всех команд вверху таблицы, кроме «Манчестер Сити», — цитирует Каррагера британское издание Mirror.

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