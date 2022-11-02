«Шахтёр» — «РБ Лейпциг»: гости забили четвёртый гол

Сегодня, 2 ноября, проходит матч в рамках 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтёром» и «РБ Лейпциг». Команды играют на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве.



Гости забили четвёртый гол в матче. На 68-й минуте отличился Дани Ольмо с передачи Кевина Кампля. За шесть минут до этого Доминик Собослаи довёл счёт до разгромного. Ему ассистировал Кристофер Нкунку.



Соперники борются между собой за вторую путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Украинский клуб может подняться на второе место в группе F только благодаря победе в матче с «быками» — хватит перевеса в один гол. Если «Лейпциг» не проиграет, то «Шахтёр» останется на третьей строчке, а «быки» присоединятся к «Реалу» в плей-офф.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.