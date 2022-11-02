Андрей Кобелев: «Локомотив» — сенсация первого круга РПЛ со знаком минус

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев назвал главное разочарование первого круга Российской Премьер-Лиги.



«Разочарование первого круга РПЛ — «Локомотив». Там собраны достаточно классные футболисты, которые не показали вообще ничего. Здесь будут уже разбираться руководители. «Локомотив» — это сенсация со знаком минус», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Красно-зелёные занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров, набрав 12 очков. «Локомотив» ранее уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра, исполняющим обязанности в последних турах был Андрей Фёдоров. Новым главным тренером железнодорожников станет Михаил Галактионов, который покинет аналогичный пост в «Пари НН».