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Андрей Кобелев: «Локомотив» — сенсация первого круга РПЛ со знаком минус

Андрей Кобелев: «Локомотив» — сенсация первого круга РПЛ со знаком минус
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев назвал главное разочарование первого круга Российской Премьер-Лиги.

«Разочарование первого круга РПЛ — «Локомотив». Там собраны достаточно классные футболисты, которые не показали вообще ничего. Здесь будут уже разбираться руководители. «Локомотив» — это сенсация со знаком минус», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Красно-зелёные занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров, набрав 12 очков. «Локомотив» ранее уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра, исполняющим обязанности в последних турах был Андрей Фёдоров. Новым главным тренером железнодорожников станет Михаил Галактионов, который покинет аналогичный пост в «Пари НН».

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