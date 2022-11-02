Андрей Кобелев: «Локомотив» — сенсация первого круга РПЛ со знаком минус
Поделиться
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев назвал главное разочарование первого круга Российской Премьер-Лиги.
«Разочарование первого круга РПЛ — «Локомотив». Там собраны достаточно классные футболисты, которые не показали вообще ничего. Здесь будут уже разбираться руководители. «Локомотив» — это сенсация со знаком минус», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Красно-зелёные занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров, набрав 12 очков. «Локомотив» ранее уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра, исполняющим обязанности в последних турах был Андрей Фёдоров. Новым главным тренером железнодорожников станет Михаил Галактионов, который покинет аналогичный пост в «Пари НН».
Комментарии
- 3 ноября 2022
-
00:02
- 2 ноября 2022
-
23:56
-
23:43
-
23:41
-
23:22
-
23:19
-
23:15
-
23:15
-
22:45
-
22:43
-
22:34
-
22:33
-
22:22
-
22:12
-
22:08
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:51
-
21:50
-
21:47
-
21:43
-
21:28
-
21:19
-
21:15
-
21:08
-
20:58
-
20:54
-
20:40
-
20:34
-
20:31
-
20:22
-
20:22
-
20:14
-
20:09
Партнерский контент