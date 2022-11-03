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«Бенфика» разгромила в гостях «Маккаби» и обогнала «ПСЖ» в борьбе за 1-е место в группе H

«Бенфика» разгромила в гостях «Маккаби» и обогнала «ПСЖ» в борьбе за 1-е место в группе H
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Лиссабонская «Бенфика» одержала победу над «Маккаби» из Хайфы в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 6:1. Встреча прошла на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе.

В составе португальской команды голами отметились Гонсалу Рамуш, Петар Муса, Алехандро Гримальдо, Рафаэл Силва, Энрике Араужу и Жоау Мариу. Единственный гол «Маккаби» с пенальти забил Тьяронн Чери.

«Бенфика» благодаря этой победе заняла первое место в турнирной таблице группы Н, опередив «ПСЖ» за счёт большего количества голов в гостевых играх. У обоих клубов по 14 очков после шести матчей, команды сыграют в 1/8 финала. «Маккаби» завершил еврокубковый сезон, заняв четвёртое место в группе, не сумев опередить «Ювентус» в борьбе за плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур
02 ноября 2022, среда. 23:00 МСК
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Окончен
1 : 6
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Рамуш – 20'   1:1 Чери – 26' (пен)   1:2 Муса – 59'   1:3 Гримальдо – 69'   1:4 Раф. Силва – 73'   1:5 Араужу – 88'   1:6 Мариу – 90+2'
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