«Бенфика» разгромила в гостях «Маккаби» и обогнала «ПСЖ» в борьбе за 1-е место в группе H
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Лиссабонская «Бенфика» одержала победу над «Маккаби» из Хайфы в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 6:1. Встреча прошла на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе.
В составе португальской команды голами отметились Гонсалу Рамуш, Петар Муса, Алехандро Гримальдо, Рафаэл Силва, Энрике Араужу и Жоау Мариу. Единственный гол «Маккаби» с пенальти забил Тьяронн Чери.
«Бенфика» благодаря этой победе заняла первое место в турнирной таблице группы Н, опередив «ПСЖ» за счёт большего количества голов в гостевых играх. У обоих клубов по 14 очков после шести матчей, команды сыграют в 1/8 финала. «Маккаби» завершил еврокубковый сезон, заняв четвёртое место в группе, не сумев опередить «Ювентус» в борьбе за плей-офф Лиги Европы.
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