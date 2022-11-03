Капитан «Уфы» Константин Плиев рассказал о будущем клуба

Капитан «Уфы» Константин Плиев высказался о жеребьёвке Пути регионов Кубка России и рассказал, что ждёт команду в будущем.
«Жеребьёвка? Нас всё устраивает. Хотелось бы, конечно, с другой командой сыграть, но ничего. Нам нет разницы. Что знаю о сопернике? Только то, что у них с «Аланией» похожие характеры — это кавказский характер, они играют до последнего, и с ними будет тяжело. Мы уже поняли это в чемпионате.
В этом сезоне у нас проблемы с реализацией, над чем мы работаем. Надеюсь, в будущем это принесёт нам плоды. Первые требования нового главного тренера Арслана Халимбекова? Это дисциплина — 100%. Как и любой тренер, он хочет сразу дать результат. Изначально «Уфа» ставила задачу вернуться в РПЛ, и она у нас остаётся, потому что мы хотим вернуться туда, просто на данный момент это даётся чуть тяжеловато.
Будущее «Уфы»? Всё будет хорошо, я уверен. Шамиль Газизов со всем разберётся», – приводит слова Плиева «Матч ТВ».
- 3 ноября 2022
-
09:12
-
09:07
-
08:53
-
08:39
-
08:37
-
08:20
-
07:50
-
07:43
-
07:26
-
07:21
-
07:07
-
07:00
-
06:43
-
06:39
-
06:25
-
06:10
-
06:07
-
05:51
-
05:24
-
04:32
-
04:24
-
04:13
-
04:03
-
03:45
-
03:29
-
03:21
-
03:07
-
03:02
-
02:39
-
02:38
-
02:15
-
02:06
-
01:41
-
01:38
-
01:24