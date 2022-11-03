Капитан «Уфы» Константин Плиев рассказал о будущем клуба

Капитан «Уфы» Константин Плиев высказался о жеребьёвке Пути регионов Кубка России и рассказал, что ждёт команду в будущем.



«Жеребьёвка? Нас всё устраивает. Хотелось бы, конечно, с другой командой сыграть, но ничего. Нам нет разницы. Что знаю о сопернике? Только то, что у них с «Аланией» похожие характеры — это кавказский характер, они играют до последнего, и с ними будет тяжело. Мы уже поняли это в чемпионате.



В этом сезоне у нас проблемы с реализацией, над чем мы работаем. Надеюсь, в будущем это принесёт нам плоды. Первые требования нового главного тренера Арслана Халимбекова? Это дисциплина — 100%. Как и любой тренер, он хочет сразу дать результат. Изначально «Уфа» ставила задачу вернуться в РПЛ, и она у нас остаётся, потому что мы хотим вернуться туда, просто на данный момент это даётся чуть тяжеловато.



Будущее «Уфы»? Всё будет хорошо, я уверен. Шамиль Газизов со всем разберётся», – приводит слова Плиева «Матч ТВ».