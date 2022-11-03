Диего Лаксальт: не вижу поводов покинуть Россию

Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался о возможном уходе из клуба.
«Если я ещё этого не сделал, то это лишь по той причине, что мне здесь хорошо. Я пока не вижу поводов ни для себя, ни для своей семьи, по которым мне нужно было бы покинуть Россию. Мы счастливы здесь. Да, само собой, нельзя отрицать сложность политической ситуации и всего происходящего вокруг. Однако сейчас не то время, чтобы уезжать.
Разговоров много. Но вне зависимости от ситуации я на своей работе. Руководство «Динамо» предоставило мне возможность приехать, когда этой ситуации не было. Только потом всё поменялось в мире не в лучшую сторону. Я чувствую поддержку клуба. Мне, моей жене, моей дочке здесь хорошо. А всё негативное в конце концов должно закончиться», – приводит слова Лаксальта Metaratings.
- 3 ноября 2022
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