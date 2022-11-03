«Милан» ведёт переговорный процесс с Жиру о продлении соглашения

Итальянский «Милан» заинтересован в продлении соглашения с 36-летним французским форвардом команды Оливье Жиру.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скира, в настоящий момент представители «россонери» ведут предварительные переговоры о продлении контракта с футболистом до 2024 года. Нынешнее соглашение нападающего с «Миланом» рассчитано до конца июня 2023 года.

В среду, 2 ноября, «россонери» в родных стенах разгромили «Ред Булл Зальцбург» в 6-м туре Лиги чемпионов (4:0). В этом матче французский нападающий оформил дубль и сделал две голевые передачи и помог «россонери» впервые за восемь лет оказаться в плей-офф главного европейского клубного турнира



В нынешнем сезоне Жиру принял участие в 17 поединках за «Милан» во всех соревнованиях, забил восемь голов и отдал четыре ассиста.

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