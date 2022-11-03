«Никто не сомневается в его качествах». Тренер «Челси» Поттер — о Стерлинге

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказал мнение об игре нападающего Рахима Стерлинга. В матче 6-го тура Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (2:1) Стерлинг отметился голом.
«Мы старались играть с ним высоко и широко, как только могли. Я знаю, что много говорят о том, что он крайний защитник. Я играл на позиции крайнего защитника, и могу сказать вам, что Рахима никогда не просили играть на позиции крайнего защитника. Его никогда не просили обороняться в пятёрке защитников или даже в четвёрке защитников. Его обязанности всегда были направлены против крайнего защитника.
Очевидно, что наличие четырёх защитников позади него помогло ему подняться немного выше, немного шире и ему было приятно забить. Он усердно работал на благо команды. Как я уже говорил ранее, команда должна хорошо функционировать, чтобы отдельные игроки преуспевали, поэтому я действительно рад, что он сегодня забил свой гол.
У нас был невероятно сложный октябрь. Мы остались в ситуации, когда должны были добиваться результатов без ключевых игроков в лице Уэсли Фофана и Риса Джеймса, и всегда стабильность страдает, когда это происходит. Не так просто найти правильные решения, но у нас было одно поражение в 11 матчах.
Такова наша жизнь, и каждый должен стараться изо всех сил. Я рад за Рахима, что он забил. Здесь никто не сомневается в его качествах — это точно», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».
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