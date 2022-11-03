Сёмин: Акинфеев заиграл бы в Европе. Он лучший вратарь РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высоко оценил голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева. По мнению специалиста, вратарь легко смог бы заиграть в европейских топ-чемпионатах. Также Сёмин считает, что молодому Матвею Сафонову из «Краснодара» ещё рано считаться преемником Акинфеева.

«Акинфеев — лучший вратарь в РПЛ, равных ему нет на сегодняшний момент.



Смог бы он играть в Европе? Есть только пять-шесть команд, где он не смог бы играть, а во всех остальных выступал бы на высоком уровне. Он отлично проявил себя на ЧМ-2018, а также в еврокубках.



Сафонову ещё нужно очень много времени, чтобы стать преемником Игоря. Матвею не хватает стабильности», — приводит слова Юрия Сёмина «РБ Спорт».