Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: Акинфеев заиграл бы в Европе. Он лучший вратарь РПЛ

Сёмин: Акинфеев заиграл бы в Европе. Он лучший вратарь РПЛ
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высоко оценил голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева. По мнению специалиста, вратарь легко смог бы заиграть в европейских топ-чемпионатах. Также Сёмин считает, что молодому Матвею Сафонову из «Краснодара» ещё рано считаться преемником Акинфеева.

«Акинфеев — лучший вратарь в РПЛ, равных ему нет на сегодняшний момент.

Смог бы он играть в Европе? Есть только пять-шесть команд, где он не смог бы играть, а во всех остальных выступал бы на высоком уровне. Он отлично проявил себя на ЧМ-2018, а также в еврокубках.

Сафонову ещё нужно очень много времени, чтобы стать преемником Игоря. Матвею не хватает стабильности», — приводит слова Юрия Сёмина «РБ Спорт».

Сафонов — лучший россиянин в РПЛ. Как же будет обидно, если он повторит путь Акинфеева Сафонов — лучший россиянин в РПЛ. Как же будет обидно, если он повторит путь Акинфеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022