В «Монако» отказались комментировать слухи о новом контракте или трансфере Головина

Футбольный клуб «Монако» заявил, что не будет комментировать слухи касательно продления контракта или перехода в другую команду российского полузащитника клуба Александра Головина.
«Головин? «Монако» не комментирует слухи о возможном интересе со стороны других клубов к нашим игрокам. Тем не менее вы можете обратить внимание на недавние слова нашего тренера об игре Головина, чтобы прояснить ситуацию. Перед матчем Лиги Европы Филипп Клеман сказал: «Очень доволен выступлением Александра. С тех пор как я приехал сюда, Головин сильно прибавил, особенно в физическом плане. Он много работает с мячом, у него теперь гораздо больше мышц. Мы увидим, где его пределы, но я очень доволен его игрой», — приводит сообщение пресс-службы «Монако» «РИА Новости Спорт».
Головин перешёл в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. За команду из княжества российский полузащитник сыграл 150 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 28 голевых передач. Действующий контракт Головина истекает в 2024 году.
- 3 ноября 2022
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