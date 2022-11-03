Агент Головина: новый контракт с «Монако»? Были предложения от хороших команд

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев прокомментировал ситуацию с контрактом россиянина с клубом французской Лиги 1.

«Были ли переговоры о продлении контракта? Скоро всё узнаете, чуть-чуть позже. Уже во время игры за „Монако“ у Саши были предложения от других иностранных клубов из топ-чемпионатов. Были ли это топ-клубы? Им интересовались хорошие команды. Саше сейчас очень комфортно в „Монако“. В данный момент он сосредоточен на ближайших матчах Лиги Европы и играх Лиги 1», — приводит слова агента Головина «РИА Новости Спорт».

Головин перешёл в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. За команду из княжества российский полузащитник сыграл 150 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 28 голевых передач. Действующий контракт Головина истекает в 2024 году.

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