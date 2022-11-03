Фабио Капелло: возвращение Алексея Миранчука в РПЛ? Вряд ли он этого хочет

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло прокомментировал игру российского полузащитника Алексея Миранчука за «Торино».
«Миранчуку удобно играть в системе «Торино». Он любит дирижировать атакующими действиями команды, но надо держать высокий уровень на протяжении всего сезона. Возвращение в РПЛ? Вряд ли он этого хочет», — приводит слова итальянского специалиста Sport24.
Алексей Миранчук перешёл в «Торино» в летнее трансферное окно на правах аренды из «Аталанты». За туринский клуб в текущем сезоне российский полузащитник сыграл в шести играх в итальянской Серии A, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу. В прошлом матче с действующим чемпионом Италии «Миланом» Миранчук забил победный гол (2:1).
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
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