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Фабио Капелло: возвращение Алексея Миранчука в РПЛ? Вряд ли он этого хочет

Фабио Капелло: возвращение Алексея Миранчука в РПЛ? Вряд ли он этого хочет
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло прокомментировал игру российского полузащитника Алексея Миранчука за «Торино».

«Миранчуку удобно играть в системе «Торино». Он любит дирижировать атакующими действиями команды, но надо держать высокий уровень на протяжении всего сезона. Возвращение в РПЛ? Вряд ли он этого хочет», — приводит слова итальянского специалиста Sport24.

Алексей Миранчук перешёл в «Торино» в летнее трансферное окно на правах аренды из «Аталанты». За туринский клуб в текущем сезоне российский полузащитник сыграл в шести играх в итальянской Серии A, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу. В прошлом матче с действующим чемпионом Италии «Миланом» Миранчук забил победный гол (2:1).

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