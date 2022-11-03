Кавазашвили: Лунёва в «Зенит» уже не возьмут. Он профукал свою судьбу

Известный бывший футболист Анзор Кавазашвили прокомментировал слухи о возможном возвращении голкипера леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва в петербургский «Зенит».
«Лунёва в «Зенит» уже и не возьмут, потому что там мест уже просто нет. Он должен был идти в ту команду, где ему гарантировано место в основном составе. Если вратарь просто переходит в клуб только потому, что он заграничный, — он не думает о своей дальнейшей карьере. Тем самым он профукал свою судьбу.
Лунёв же играл в основном составе «Зенита», его никто не трогал, он получал огромные деньги. Зачем, спрашивается, он поехал в «Байер»? И вот куда он сейчас пойдёт? Кто его возьмёт?» — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Контракт Лунёва с немецкой командой истекает летом 2023 года. В составе «Байера» за полтора проведённых сезона вратарь сыграл всего в трёх матчах.
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- 3 ноября 2022
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