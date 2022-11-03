ЭСК: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Пари НН» и удалил Гоцука в игре 15-го тура

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решения по матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород» (2:1). Так, комиссия постановила, что главный арбитр матча Виталий Мешков ошибочно назначил пенальти в ворота нижегородцев и удалил их защитника.
«1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Крылья Советов» на 46-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что единоборство за мяч в собственной штрафной площади игрока обороняющейся команды «Крылья Советов» №44 Матео Барача с атакующим игроком команды «Пари НН» №93 Тимуром Сулеймановым, по мнению всех членов комиссии, не выходило за рамки допустимых единоборств, так как незначительный контакт со стороны защитника не являлся достаточным основанием для назначения 11-метрового удара.
В свою очередь, комиссия отмечает отсутствие в действиях нападающего элементов симуляции, в связи с чем считает ошибочным решение судьи вынести ему предупреждение за неспортивное поведение. Судье следовало продолжить игру в данном игровом эпизоде, не прибегая к вынесению дисциплинарной санкции.
2. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Пари НН» и вынес второе предупреждение в матче, соответственно, удалив с поля игрока команды «Пари НН» №24 Кирилла Гоцука на 90+3-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Пари НН» №24 Кирилла Гоцука в собственной штрафной площади, по мнению большинства членов комиссии, является ненаказуемым, так как, несмотря на то что мяч двигался с длинной дистанции, он был неожиданным для защитника, учитывая тот факт, что атакующий игрок команды «Крылья Советов» №73 Владислав Шитов сделал движение на линии полёта мяча при попытке сыграть в него, находясь близко к защитнику, рука которого находилась близко к телу в естественном положении для его действия в данной ситуации, не увеличивая неестественно его площадь, а действия нападающего повлияли на возможность защитника сыграть в мяч тем образом, как он задумывал, в результате чего у него не было времени и возможности спрятать руку за своё тело.
3. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Пари НН» на 90+9-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия единогласно отмечает отсутствие нарушения правил при выполнении процедуры пробития 11-метрового удара со стороны партнёров бьющего игрока команды «Крылья Советов» №23 Глена Бейла, так как никто из них не зашёл в пределы штрафной площади и её радиуса до выполнения удара на расстояние, превышающее допустимое согласно рекомендациям ФИФА, УЕФА и Судейского комитета РФС, и никоим образом не повлиял на действия вратаря соперника», — говорится в тексте решения ЭСК на официальном сайте РФС.
Видеооразбор решений арбитров в матчах 15-го тура РПЛ:
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
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