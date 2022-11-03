Сергей Юран: до Нового года у меня будет клуб

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что до Нового года возглавит клуб Российской Премьер-Лиги.

«Пока ничего не могу сказать, но до Нового года у меня будет клуб. Это будет команда из РПЛ», – приводит слова Юрана «РИА Новости Спорт».

Сергей Юран покинул «Химки» в августе 2022 года. Под руководством Юрана «Химки» провели в РПЛ 16 матчей, в которых набирали в среднем 1,56 очка за игру (семь побед, четыре ничьих и пять поражений). После увольнения тренера подмосковный клуб не одержал ни одной победы — неудачная серия насчитывает 15 матчей во всех турнирах. Команду ранее также возглавлял Николай Писарев, сейчас главным тренером является Спартак Гогниев. «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.