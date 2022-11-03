«Пари НН» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение по матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород» (2:1).



«Пари НН» — два удаления и шесть жёлтых карточек, что является неподобающим поведением. Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Михаила Галактионова набрала 13 очков в 15 матчах. В следующем туре нижегородцы в выездном матче сыграют с московским ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 5 ноября. Начало матча — в 19:00 мск.