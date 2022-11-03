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Адиев: Зайнутдинову подходит стиль Гасперини и «Аталанты». Бактиёр готов к новому шагу

Адиев: Зайнутдинову подходит стиль Гасперини и «Аталанты». Бактиёр готов к новому шагу
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев отреагировал на возможный переход защитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в «Аталанту». Ранее появилась информация, согласно которой итальянский клуб заинтересован в переходе игрока.

«Когда говорили, что ряд итальянских клубов интересуется, я сразу сказал, что если там будет «Аталанта», то он бы туда подошёл. Характеристики стиля игры, который проповедует Гасперини и Баха, подходят друг другу. Бахе подходит этот клуб. У него есть уникальная способность играть на разных позициях без потери в качестве.

Что касается готовности Зайнутдинова к Серии А, это станет понятно, когда он окажется в этой среде. Сейчас мы можем догадываться. Понятно, что человек готов к новому шагу, у него есть амбиции. У Зайнутдинова такой характер, он хочет получить новый вызов. Хочется, чтобы получилось. Будем переживать и болеть за него», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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Источник: «Аталанта» интересуется Зайнутдиновым. ЦСКА хочет за игрока € 5–6 млн
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