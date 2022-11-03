«Монако» — «Црвена Звезда»: текстовая онлайн-трансляция матча

Сегодня, 3 ноября, состоится матч группового этапа Лиги Европы – «Монако» на стадионе «Луи II» примет сербскую «Црвену Звезду». Начало игры запланировано на 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Перед заключительным туром в группе H гарантировал себе выход в плей-офф только венгерский «Ференцварош», который набрал 10 очков и сегодня сыграет с «Трабзонспором» (6).



«Монако» имеет в активе семь очков и на данный момент занимает второе место в группе, «Црвена Звезда» (6) замыкает турнирную таблицу.



В предыдущем матче этих команд, который состоялся 8 сентября, монегаски в Сербии были сильнее хозяев – единственный гол в игре на 74-й минуте забил форвард Брил Эмболо, реализовавший пенальти.