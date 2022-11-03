Бельерин — о Хави: Клопп и Гвардиола ничего не выиграли в первых сезонах. Нужно время

Крайний защитник «Барселоны» Эктор Бельерин поделился мнением о пребывании в каталонском клубе, а также высказался о главном тренере команды Хави и о результатах команды в Лиге чемпионов.

«Для меня это было очень важно. Когда я рос здесь, в Ла Масии, это была моя самая большая мечта. У меня были возможности перейти в прошлом, но по той или иной причине я не смог реализовать их. Поэтому я очень счастлив быть здесь.

Результаты «Барсы» в Лиге чемпионов? Футбол не делится на чёрное и белое. Есть много факторов, которые могут повлиять на результаты. У нас много подписаний. Для реализации этого проекта требуется время. Клопп и Гвардиола ничего не выиграли в своём первом сезоне. На всё нужно время. Игроки на 100% понимают, чего хочет Хави, и он знает, чего хочет от игроков», — приводит слова Бельерина издание Marca.

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