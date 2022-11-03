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Александр Соболев объяснил, почему Джикия — лучший капитан в его карьере

Александр Соболев объяснил, почему Джикия — лучший капитан в его карьере
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Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о защитнике красно-белых Георгии Джикии, а также рассказал, почему считает его лучшим капитаном в своей карьере.

«Джикия ― лучший капитан в моей карьере. Георгий может и напихать, и успокоить. Очень добрый человек, всегда всем поможет ― массажисту, повару. К нему все обращаются за помощью», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Джикия принял участие за «Спартак» в 14 турах Российской Премьер-Лиги, из которых в 13 встречах начинал игру с первых минут. На счету защитника одна результативная передача, которую тот отдал в матче с «Ростовом» (поражение красно-белых 2:4).

Полное интервью с Соболевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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