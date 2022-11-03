Ахметов поделился эмоциями от попадания в расширенный список сборной России

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал попадание в расширенный список сборной России на предстоящий ноябрьский сбор.
«Эмоции? Да я сам только что узнал. Очень рад, ведь выступать за сборную – это большая честь. Это пока расширенный список, а там уже, как будет объявлен окончательный, то уже будет другая радость.
Вызов в сборную заслужен? Это уже не мне решать, а тренерскому штабу сборной. Я стараюсь по максимуму использовать своё игровое время. Хочется приносить пользу, забивать и отдавать голевые передачи.
То, что предстоящие матчи будут товарищескими, никак не влияют на мотивацию? Конечно, носить футболку сборной – это всегда престиж и ответственность большая, поэтому тут нет разницы официальная или товарищеская игра. На каждую игру надо выходить и доказывать, что ты достоин футболки сборной России», — цитирует Ахметова Metaratings.ru.
- 3 ноября 2022
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