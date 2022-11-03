«Ференцварош» Черчесова уступил «Трабзонспору», но турецкий клуб всё равно вылетел в ЛК

Сегодня, 3 ноября, состоялся матч шестого и заключительного тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Трабзонспор» принимал венгерский «Ференцварош», возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым. Матч проходил на стадионе «Харм Осмерс» в немецком Ганновере. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:45 мск.

Гости неудачно начали встречу, когда на 7-й минуте греческий полузащитник «Трабзонспора» Анастасиос Бакасетак открыл счёт после передачи Трезеге. В оставшееся время матча команд голов больше не забили. Финальный свисток оповестил о победе «Трабзонспора» — 1:0.

Несмотря на поражение, подопечные Станислава Черчесова сохранили за собой первое место группы Н, набрав по итогам всех матчей группового этапа 10 очков. «Трабзоспор» после победы набрал 9 очков, но всё равно вылетел в Лигу конференций, так как в параллельной встрече «Монако» обыграл «Црвену Звезду» — 4:1 и теперь у них 10 очков и второе место в квартете. Это обеспечило французской команде выход в 1/16 финала Лиги Европы.