«Всегда можно извлечь позитив». Луческу оценил путь киевского «Динамо» в еврокубках

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о поражении от «Фенербахче» (0:2) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы, а также оценил еврокубковый путь своей команды в целом.
«Мы старались, делали всё возможное, но, честно говоря, «Фенербахче» был лучше и заслужил эту победу. У нас не было шансов пройти в следующий раунд, но мы играли ради собственной чести и гордости. Второй тайм в нашем исполнении был намного лучше, чем первый.
Наша ситуация в общем тяжёлая: много разъездов, мы не можем играть дома перед нашими болельщиками, игроки очень часто остаются без семей. В таких условиях работать непросто. Всё это вызывает усталость и влияет на наши последние результаты. Мы очень хорошо начали сезон в еврокубках, хорошо выступали в квалификации Лиги чемпионов – прошли «Фенербахче», затем «Штурм», но проиграли великолепной «Бенфике». Конечно, всегда можно извлечь позитив. Надеюсь, это поможет нам развиваться в чемпионате Украины», – приводит слова Луческу официальный сайт УЕФА.
«Динамо» заняло последнее место в группе Лиги Европы с «Фенербахче», «Ренном» и «АЕКом», проиграв пять матчей. Команда набрала одно очко благодаря ничьей в 5-м туре с киприотами в Ларнаке.
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