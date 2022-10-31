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Мирча Луческу назвал причины неудачного начала сезона для киевского «Динамо»

Мирча Луческу назвал причины неудачного начала сезона для киевского «Динамо»
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, какие были допущены ошибки на старте сезона.

«У нас были ошибки, связанные с логистикой: наверное, лучше было остаться в Лодзи и продолжать подготовку там, чтобы меньше переезжать. Мы играли на равных в проигранном матче с «Бенфикой» – сейчас эта команда демонстрирует очень высокий уровень и громит всех в чемпионате. Мы верили, что сможем одолеть «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов, и это поражение сбило нас с толку. Думаю, что наш спад в значительной степени был связан именно с вылетом из Лиги чемпионов.

Хочется надеяться, что проблемы останутся позади. Мы неплохо смотрелись во всех играх, контролировали мяч. Но то, какие «подарки» мы делали соперникам в Лиге Европы, только прибавляли негатив. Допущенные ошибки били по команде психологически, приводили к отсутствию концентрации в игровых моментах. Трудно справиться, когда ты ждешь поддержки и помощи, а получаешь только критику. Я просил игроков прислушиваться к моим оценкам, а не к оценкам прессы», — приводит слова Луческу официальный сайт клуба.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 13 очков после 8 игр. В группе Лиги Европы киевляне занимают последнее место и досрочно лишились шансов выйти в евровесну.

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