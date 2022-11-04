Экс-вратарь «Зенита» рассказал, из-за чего отказывался выступать за сборную

Бывший голкипер «Зенита» Михаил Бирюков, сейчас работающий в клубе тренером вратарей, рассказал о своей непродолжительной карьере в сборной СССР.



«Я провёл два матча, а потом сам стал отказываться от вызова в сборную, потому что из-за него мог потерять место в воротах «Зенита». Вместе со сборной я ездил на предсезонные турниры в Индию, Италию, США. Но я почти не выходил там на поле и терял практику. Потом был не в самом лучшем физическом состоянии.



В январе 1985-го дали шанс, но мы проиграли югославам, и меня снова посадили на скамейку. Матч был товарищеским, но тогда уступать было нельзя нигде. В итоге сказал Садырину: «Больше я в сборную не поеду, договаривайтесь». Мне не хотелось ухудшать форму в сборной и потом потерять место в клубе. В конце концов, зарплату мне платили в Ленинграде. А в сборной был Дасаев, поэтому своим отсутствием я её не ослаблял», – приводит слова Бирюкова Sport24.



Михаил Бирюков выступал за «Зенит» с 1980 по 1991 годы, провёл за команду 373 матча. Позже играл в Финляндии и Эстонии, а с 1995-го по 1999-й – за «Локомотив» из Санкт-Петербурга. В составе сборной СССР принял участие в двух товарищеских матчах – с Мексикой (1984; 3:0) и Югославией (1985; 1:2).

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