Бирюков: Одоевского никто не будет делать основным вратарём искусственно

Тренер вратарей петербургского «Зенита» Михаил Бирюков заявил, что в команде не будут искусственно повышать игровое время голкиперу Даниилу Одоевскому.
«Достаточно ли Одоевский силён ментально, чтобы пережить все травмы и неудачи и стать первым номером? Для него самое главное — восстановиться. А пройдёт он это испытание или нет — сложный вопрос. Его никто не будет делать первым номером искусственно. Если он будет сильнее всех — будет играть. Если нет — будет готовиться и добиваться.
Его хвалил Вальдес, когда Одоевский играл за молодёжку? Молодёжка и взрослый футбол — совсем разные вещи. Переход может быть очень долгим, поэтому похвала Вальдеса — уже история. Сейчас спрос с него совсем другой, не как с молодого, а как с хорошего профессионального голкипера», — приводит слова Бирюкова Sport24.
19-летний Одоевский начинал текущий сезон в качестве основного вратаря «Зенита», сыграв в матче за Суперкубок России со «Спартаком» (4:0) и в четырёх матчах РПЛ, в которых пропустил один мяч. В остальных матчах сезона голкипер не играл из-за травмы.
- 3 ноября 2022
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