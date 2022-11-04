Гунько: нельзя принижать работу Абаскаля в «Спартаке»

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
«Нельзя принижать работу Абаскаля в «Спартаке» и всё сваливать на низкий уровень чемпионата. Все тренеры и команды соревнуются в равных условиях. Да, у кого-то легионеры уехали, у кого-то остались, у кого-то получили травмы – у «Спартака» выбыл Мозес.
Абаскаль не только усилил игру команды, но и изменил отношения внутри команды. Думаю, что он честно и справедливо относится к футболистам, не меняет их после первой ошибки, даёт второй шанс. Игроки отвечают ему взаимностью и самоотдачей. Внутренняя «химия» сейчас ощущается в команде – она раскрепостилась, заиграла, никакого избыточного давления.
А давление было из-за происходящего вокруг команды. Сейчас оно спало, а Абаскаль маленькие плюсы сложил воедино. Мне нравится, как футболисты действуют. Даже те, кто нечасто появляются в стартовом составе, не выглядят инородными. Не без ошибок в трансферной кампании это происходит – да, условный Мевля, может, и не вписался», – приводит слова Гунько Metaratings.
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