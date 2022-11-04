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Шишкин: в «Спартаке» стало больше спокойствия после ухода Федуна и Заремы Салиховой

Шишкин: в «Спартаке» стало больше спокойствия после ухода Федуна и Заремы Салиховой
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Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин высказался об уходе из клуба бывшего владельца Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.

«Мне кажется, в клубе стало больше спокойствия. Во время правления Федуна были какие-то скандалы, постоянно какое-то движение. Жизнь кипела вокруг «Спартака». Понятно, что ещё прошло слишком мало времени и такие вещи нужно смотреть на дистанции, но сейчас мы видим, что никаких вмешательств в работу клуба нет. Тренер спокойно тренирует, футболисты делают свое дело, играют. В этом тоже есть залог нынешних успехов «Спартака», – приводит слова Шишкина Metaratings.

Московский «Спартак» в 15 матчах набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

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