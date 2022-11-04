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Химки — Оренбург. Прямая трансляция
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Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 16-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 16-го тура
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Сегодня, 4 ноября, матчем «Химки» — «Оренбург» стартует 16-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральный матч тура состоится 6 ноября – встретятся «Ростов» и «Динамо».

В 16-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

4 ноября, пятница:

  • «Химки» — «Оренбург» (Химки, 19:00 мск);

5 ноября, суббота:

  • «Сочи» — «Спартак» (Сочи, 14:00 мск);
  • «Зенит» – «Ахмат» (Санкт-Петербург, 16:30 мск);
  • «Факел» — «Краснодар» (Воронеж, 16:30 мск);
  • ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» (Москва, 19:00 мск);

6 ноября, воскресенье:

  • «Урал» — «Локомотив» (Екатеринбург, 14:00 мск);
  • «Торпедо» — «Крылья Советов» (Москва, 16:30 мск);
  • «Ростов» — «Динамо» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск).

Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 39 очков. Второе место занимает «Спартак» (32), третье — ЦСКА (29).

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