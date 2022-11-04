Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 16-го тура
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Сегодня, 4 ноября, матчем «Химки» — «Оренбург» стартует 16-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральный матч тура состоится 6 ноября – встретятся «Ростов» и «Динамо».
В 16-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
4 ноября, пятница:
- «Химки» — «Оренбург» (Химки, 19:00 мск);
5 ноября, суббота:
- «Сочи» — «Спартак» (Сочи, 14:00 мск);
- «Зенит» – «Ахмат» (Санкт-Петербург, 16:30 мск);
- «Факел» — «Краснодар» (Воронеж, 16:30 мск);
- ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» (Москва, 19:00 мск);
6 ноября, воскресенье:
- «Урал» — «Локомотив» (Екатеринбург, 14:00 мск);
- «Торпедо» — «Крылья Советов» (Москва, 16:30 мск);
- «Ростов» — «Динамо» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск).
Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 39 очков. Второе место занимает «Спартак» (32), третье — ЦСКА (29).
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