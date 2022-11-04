Соболев: Абаскаля и Федотова не стоило наказывать. Тедеско и Гончаренко кусали друг друга

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал дисквалификации главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и наставника ЦСКА Владимира Федотова после конфликта в дерби (2:2).
«Такие ситуации, как у Абаскаля и Федотова, бывают. Мы на поле ― они на бровке. Я считаю, что их дисквалифицировали неправильно. Ни Федотова, ни моего тренера не надо было наказывать. Это же эмоции. Вспомни, что делали Тедеско с Гончаренко: прыгали, кусали друг друга. Это футбол, самые настоящие эмоции.
Слова Федотова про клоуна? Думаю, что после игры они остыли, ровно как и футболисты. Один одно сказал, второй другое ― один на русском, другой на английском. Так случается», – сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате»:
- 4 ноября 2022
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