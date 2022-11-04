«Не люблю этого человека». Экс-футболист «Арсенала» рассказал о конфликте с Кононовым

Бывший полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич рассказал о конфликте с экс-наставником тульской команды Олегом Кононовым. Специалист не хотел отпускать футболиста в родную «Црвену Звезду» и решил проучить его за желание уйти на одной из тренировок.

«Божович ушёл от нас, на замену пришёл Кононов. У него были интересные тренировки, ему досталась хорошая команда. Летом мы поехали в Австрию, провели там сборы, и в это время у меня появился вариант с «Црвеной», которая попала в Лигу чемпионов. Это мой родной клуб, за который я так и не дебютировал во взрослом футболе. Поэтому, когда возник этот вариант, я очень хотел вернуться домой. Я честно объяснил всё это Кононову, но он не хотел меня отпускать. Объяснял это тем, что я очень важный игрок для него и команды. Просил подумать ещё пару дней, но думать было нечего. Я уже всё решил, когда подходил с этим вопросом. «Црвена Звезда» была готова заплатить деньги за мой переход, но Кононов всё равно отказывался меня отпускать.

Дальше случилась обычная тренировка в команде, на которой я получил небольшую травму. Как правило, в таких ситуациях все останавливаются, но Кононов неожиданно сказал играть дальше и не обращать на меня внимания. Меня это сильно расстроило. Я поднялся, выбил мяч, сказал ему очень много плохих слов и ушёл в раздевалку. После этого я окончательно решил уйти. «Црвена» заплатила за меня деньги, и я уехал. Поэтому я не могу отметить Кононова, не люблю этого человека. С его стороны это было некрасиво, он мог нормально поговорить со мной», – приводит слова Чаушича Metaratings.