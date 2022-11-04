Гунько объяснил, почему стоит возродить «Спартак-2»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько объяснил, зачем нужен «Спартак-2» и почему вторую команду красно-белых стоит возродить. По его мнению, выступление за дубль, а не за молодёжную команду, помогает адаптироваться к разным футбольным условиям и ситуациям на поле.

«Болельщики говорят, что «Спартак-2» правильно убрали, ведь Мелешин и Зорин и без дубля пробились в состав? Вы озвучили мнение людей, которые по двум играм сказали, что Зорин и Мелешин попали в команду. Хорошо, а если они выпадут, если Абаскаль или какой-то другой тренер не поставят их? В молодежке они уже не захотят играть, в «Спартаке еще не могут. Месяц прошел – и так заговорили об этих футболистах!

Футболисты, которые прошли вторую команду, на мой взгляд, постепенно и стабильно набирали уровень в хорошем соревновательном режиме. Мне кажется, что команда «Спартак-2» нужна. Можно назвать минимум полтора десятка игроков из второй команды, которые сейчас играют в РПЛ.

Не обязательно «Спартаку-2» играть в Первой лиге, можно во Второй. Разные могут быть форматы. Но Вторая лига – не молодежное первенство. Зорин и Мелешин вышли из молодежки, а Вторая лига – это выезды, плохие поля, плохое судейство, силовой мужской футбол.

Молодежка играет с теми футболистами, которые встречаются друг с другом на протяжении 10 лет. Ты шесть лет играешь против академий «Локомотива», ЦСКА, «Динамо» 2004 года, потом идешь в ЮФЛ, в молодежное первенство и играешь против тех же футболистов, ничего не меняется, знаешь всех. Хорошо, когда команда выезжает на сборы, участвует в турнирах с клубом и сборной. Чтобы уровень футболиста рос, он должен адаптироваться к различным ситуациям на поле. Поэтому, нужна вторая команда, я считаю», — приводит слова Гунько Metaratings

Ранее в СМИ появилась информация, что «Лукойл», выкупивший 100% акций «Спартака», планирует возродить вторую команду красно-белых.