«Это было что-то вроде второй лиги». Скоулз раскритиковал «МЮ» за игру с «Сосьедадом»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал игру команды в матче 6-го тура Лиги Европы с «Реал Сосьедадом» (1:0).
«Второй тайм выглядел немного сумбурно, плана не было. Он состоял в том, чтобы закинуть мяч вперёд, чтобы искать подбор — для меня это было что-то вроде первой или второй лиги. Может быть, немного неуважительно.
Я не совсем понимал, что тен Хаг пытался сделать. Всё началось с замены Линделёфа. Они контролировали игру, пока он не ушёл. Каземиро опустился в защиту, затем Рашфорд заменил Ван де Бека в роли десятки. Это не его позиция. Рашфорду нужно быть на пространстве.
В итоге началась игра дальними передачами – и я за это, такой стиль может сработать – но второй тайм превратился в полный беспорядок, в то время как в первом тайме «МЮ» контролировал ситуацию», — приводит слова Скоулза Daily Mail.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 4 ноября 2022
-
12:41
-
12:40
-
12:37
-
12:07
-
12:05
-
11:51
-
11:37
-
11:23
-
11:22
-
11:20
-
11:12
-
11:04
-
10:49
-
10:45
-
10:39
-
10:37
-
10:36
-
10:19
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:46
-
09:45
-
09:32
-
09:15
-
09:00
-
08:48
-
08:40
-
08:31
-
08:17
-
08:10
-
07:56
-
07:03