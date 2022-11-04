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«Это было что-то вроде второй лиги». Скоулз раскритиковал «МЮ» за игру с «Сосьедадом»

«Это было что-то вроде второй лиги». Скоулз раскритиковал «МЮ» за игру с «Сосьедадом»
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал игру команды в матче 6-го тура Лиги Европы с «Реал Сосьедадом» (1:0).

«Второй тайм выглядел немного сумбурно, плана не было. Он состоял в том, чтобы закинуть мяч вперёд, чтобы искать подбор — для меня это было что-то вроде первой или второй лиги. Может быть, немного неуважительно.

Я не совсем понимал, что тен Хаг пытался сделать. Всё началось с замены Линделёфа. Они контролировали игру, пока он не ушёл. Каземиро опустился в защиту, затем Рашфорд заменил Ван де Бека в роли десятки. Это не его позиция. Рашфорду нужно быть на пространстве.

В итоге началась игра дальними передачами – и я за это, такой стиль может сработать – но второй тайм превратился в полный беспорядок, в то время как в первом тайме «МЮ» контролировал ситуацию», — приводит слова Скоулза Daily Mail.

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