«Это было что-то вроде второй лиги». Скоулз раскритиковал «МЮ» за игру с «Сосьедадом»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал игру команды в матче 6-го тура Лиги Европы с «Реал Сосьедадом» (1:0).



«Второй тайм выглядел немного сумбурно, плана не было. Он состоял в том, чтобы закинуть мяч вперёд, чтобы искать подбор — для меня это было что-то вроде первой или второй лиги. Может быть, немного неуважительно.



Я не совсем понимал, что тен Хаг пытался сделать. Всё началось с замены Линделёфа. Они контролировали игру, пока он не ушёл. Каземиро опустился в защиту, затем Рашфорд заменил Ван де Бека в роли десятки. Это не его позиция. Рашфорду нужно быть на пространстве.



В итоге началась игра дальними передачами – и я за это, такой стиль может сработать – но второй тайм превратился в полный беспорядок, в то время как в первом тайме «МЮ» контролировал ситуацию», — приводит слова Скоулза Daily Mail.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?